Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе в Москву вернется августовское тепло. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на текущей неделе жителей столицы ждут потепления до +20-25°С. Давление вернется в норму.

Ночью, по данным синоптиков, температура воздуха не будет опускаться ниже +14-15°С.

Кроме того, местами будут проходить кратковременные дожди и грозы. Скорость ветра во время гроз будет находится на отметке 12-17 м/с.

С 16 по 18 августа температурные показатели понизятся до +20°С, однако предполагается, что с 19 августа они снова поднимутся до +23-25°С.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду ожидается до +25°С.