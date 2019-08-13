СК начал проверку после обнаружения под Пензой скелета охотника

Следователи проводят проверку по факту обнаружения в лесу под Пензой скелета охотника, который пропал четыре года назад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областное СУ СК.

Как отмечается, в 2015 году 51-летний житель Пензы уехал на охоту и пропал.

Уточняется, что недавно местные жители Нижнеломовского района нашли скелетированные останки недалеко от села Красное, в лесу.

Как подчеркивается, личность охотника установили по вещам, в том числе охотничьим принадлежностям, которые находились недалеко от останков.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — отмечается в сообщении СУ СК.

Ранее СК начал проверку после обнаружения скелета в канализации у детсада в Москве.