Россиянка пыталась пройти границу с Китаем в полных золота кроссовках

Таможенники задержали россиянку, которая пыталась перейти китайскую границу в кроссовках, в которых спрятала 2 кг золотых слитков, передает РИА «Новости».

Сообщается, что таможенники обратили внимание на подозрительный и нервный вид женщины.

«Обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя», — говорится в сообщении.

Гражданка спрятала слитки в кроссовках под стельками, их стоимость составляет более 4 млн.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении стратегически важных товаров и ресурсов (статья 226.1 Уголовного кодекса, от трех до семи лет лишения свободы).