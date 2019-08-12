Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным

Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам. Об этом передает сайт ведомства.

Согласно документу, такую помощь осужденным и заключенным будут иметь право предоставлять в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы.

Как сообщается, для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно будет получать соответствующее направление.

Ранее стало известно, что Минюст России готовит механизм изъятия у чиновников незадекларированных доходов.