Пассажирский самолет с треснувшим стеклом приземлился на Камчатке

Источник проинформировал о посадке в Петропавловске-Камчатском авиалайнера с треснувшим лобовым стеклом, передает «Интерфакс».

Как отмечается, инцидент произошел вечером с воздушным судном, которое направлялось из села Тиличики в Петропавловск-Камчатский. На борту самолета Ан-24 находились 30 пассажиров.

Уточняется, что в результате произошедшего никто из пассажиров не пострадал, воздушное судно успешно совершило посадку.

Ранее сообщалось, что осколки взорвавшегося двигателя самолета Boeing 787 авиакомпании Norwegian Air, который летел в Лос-Анджелес, обрушились на римский пригород Фьюмичино.