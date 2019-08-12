Синоптики предупредили россиян о заморозках до -2°C

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Карелии, Коми и в Архангельской области ночью ожидаются минусовые температуры. Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что в указанных регионах температура опустится до -2°C. Москвичей ожидают более благоприятные погодные условия. В течение рабочей недели температура будет колебаться от +19°C до +26°C, в выходные воздух прогреется до +25°C.

«Неустойчивой в начале недели обещает быть погода на юге России», — говорится в материале.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока будет высокая пожарная опасность.