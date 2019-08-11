11 преимуществ жизни с кошками назвали шведские СМИ

Стали известны 11 преимуществ жизни с кошками. Об этом передает шведское издание Expressen.

Как отмечается, кошки могут улучшить эмоциональное состояние хозяина во время их поглаживания.

Также эти питомцы позволяют расслабиться и ввести человека в состояние гармонии.

Кроме того, фото с кошками помогает повысить популярность человека в социальных сетях.

Еще в издании подчеркивают, что хвостатые звери обладают такими качествами, как самостоятельность и чистоплотность.

Ранее ученые объяснили любовь кошек к траве.