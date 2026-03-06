Пятый участник нападения на погранвойска Кубы умер от ран

Пятый участник вооруженного нападения на морское подразделение пограничных войск Кубы, получивший ранения во время столкновения, скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД острова.
В ведомстве отметили, что Роберто Альварес Авила скончался 4 марта в результате полученных ранений.
В четверг, 26 февраля, в территориальных водах Кубы произошел вооруженный инцидент с участием катера под флагом Соединенных Штатов. По данным МВД республики, судно вторглось в кубинские воды, а его экипаж открыл огонь по сотрудникам пограничной службы. В итоге в перестрелке четверо нападавших были ликвидированы, еще шестеро получили ранения. На борту были обнаружены оружие и взрывчатка. В Вашингтоне заявили, что катер не принадлежит американским госструктурам. А в российском министерстве иностранных дел произошедшее назвали провокацией США на фоне топливной блокады острова.
Позднее в МВД Кубы предположили, что диверсию с американским катером на Кубе могла организовала лидер антиправительственного «Движения 30 ноября» Маритца Луго Фернандес, проживающая в США.
