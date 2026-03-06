Размер шрифта
Пятый участник нападения на погранвойска Кубы умер от ран

Пятый участник нападения на кубинских пограничников скончался от полученных ран
Colinmthompson/Shutterstock/FOTODOM

Пятый участник вооруженного нападения на морское подразделение пограничных войск Кубы, получивший ранения во время столкновения, скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД острова.

В ведомстве отметили, что Роберто Альварес Авила скончался 4 марта в результате полученных ранений.

В четверг, 26 февраля, в территориальных водах Кубы произошел вооруженный инцидент с участием катера под флагом Соединенных Штатов. По данным МВД республики, судно вторглось в кубинские воды, а его экипаж открыл огонь по сотрудникам пограничной службы. В итоге в перестрелке четверо нападавших были ликвидированы, еще шестеро получили ранения. На борту были обнаружены оружие и взрывчатка. В Вашингтоне заявили, что катер не принадлежит американским госструктурам. А в российском министерстве иностранных дел произошедшее назвали провокацией США на фоне топливной блокады острова.

Позднее в МВД Кубы предположили, что диверсию с американским катером на Кубе могла организовала лидер антиправительственного «Движения 30 ноября» Маритца Луго Фернандес, проживающая в США.

Ранее в России оценили вероятность нападения США на Кубу.

 
