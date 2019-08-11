Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей, пишут СМИ

В подмосковном городе Воскресенске работающая дворником женщина оказалась должна почти два миллиарда рублей, сообщает местный портал «Воскресенские деловые вести».

По данным издания, три года назад назад женщина хотела устроиться на работу в Москву курьером. На собеседовании она подписала некие документы, в результате чего она стала учредителем и директором компании, которая взяла в банке $32 млн.

По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановление о взыскании задолженности с женщины. Отмечается, что в суд она не приходила.

Теперь она обязана выплатить долг в 1,82 млрд рублей, а также 127,4 млн рублей исполнительного сбора.

Половина текущей зарплаты женщины в размере 15 тысяч рублей будет уходить на погашение долга. Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.