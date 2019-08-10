РПЦ изложила условия для принятия экзархата русских приходов

Русская православная церковь (РПЦ) назвала условия, при которых она готова принять в свой состав Архиепископию русских приходов в Западной Европе. Об этом в своем телеграм-канале написал заместитель управделами патриархии епископ Савва.

По его словам, РПЦ пойдет на это на условиях, которые изложены в написанном по благословению патриарха Кирилла письме руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям митрополита Антония (Севрюка) к главе «Русского экзархата» архиепископу Иоанну (Ренетто).

Он отметил, что для этого Архиепископии необходимо сохранить богослужебные и пасторские особенности.

Так, уточнил он, архиерея по-прежнему будет избирать собрание Архиепископии, но патриарх Московски и всея Руси будет иметь право вносить изменения в список кандидатов.

Кроме того, кандидатуру архиерея станет утверждать Священный Синод Русской православной церкви.

Ранее в РПЦ назвали демонстрацию военной силы соответствующей христианской этике.