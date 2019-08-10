Двое пострадавших в ДТП под Тамбовом попали в реанимацию
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Двое из восьми пострадавших при столкновении микроавтобусов в Тамбовской области попали в реанимацию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя начальника регионального управления здравоохранения Ольгу Виницкую.
Известно, что в реанимации находятся мужчина и женщина, одного из ниж уже прооперировали.
Среди пострадавших также был подросток, в настоящее время он находится в областной детской больнице.
Остальные потерпевшие с различными травмами направлены в отделения, где за ними пристально наблюдают врачи.
Ранее сообщалось, что под Тамбовом пять человек погибли при столкновении микроавтобусов.