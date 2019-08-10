Двое пострадавших в ДТП под Тамбовом попали в реанимацию

Двое из восьми пострадавших при столкновении микроавтобусов в Тамбовской области попали в реанимацию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя начальника регионального управления здравоохранения Ольгу Виницкую.

Известно, что в реанимации находятся мужчина и женщина, одного из ниж уже прооперировали.

Среди пострадавших также был подросток, в настоящее время он находится в областной детской больнице.

Остальные потерпевшие с различными травмами направлены в отделения, где за ними пристально наблюдают врачи.

Ранее сообщалось, что под Тамбовом пять человек погибли при столкновении микроавтобусов.