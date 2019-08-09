Заммэра Москвы рассказал о последствиях плохой погоды

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что из-за непогоды в ночь с 8 на 9 августа в столице было повалено 27 деревьев, пострадало 3 автомобиля, передает РИА «Новости».

По его словам, чрезвычайных ситуаций и особых нарушений в городе зафиксировано не было. Бирюков напомнил, что МЧС информировало население на всех информационных источников.

Он отметил, плохая погода не нарушила работу городских коммуникаций, так как службы были заранее переведены в усиленный режим работы.

«К счастью, не все прогнозы оправдались, и ветер на территории Москвы достигал 17 метров в секунду. Осадков выпало при прогнозируемых 23 миллиметров где-то до 14 миллиметров», — заключил заммэра.

Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре.