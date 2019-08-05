89% россиян испытывают стресс на работе, показал опрос

89% россиян подвержены стрессам на работе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Отмечается, что для 24% опрошенных главные причины стресса на работе – это авральный режим, боязнь ошибки, поведение клиентов. 14% испытывают дискомфорт из-за отношения руководства с подчиненными, а каждый десятый считает стрессом непрофессионализм менеджмента.

Также 9% респондентов находятся в стрессе из-за размера зарплаты или ее задержки.

Для 4% граждан России тяжело находиться на работе без дела. Столько же испытывают дискомфорт из-за большого объема работы и перегрузки.

У участников опроса также вызывает сильный дискомфорт непрофессионализм коллег, отсутствие организованности в компании, неопределенность задач, которые нужно выполнить, и шум на рабочем месте.

Согласно исследованию, только 7% россиян не испытывает стресс на работе.

Опрос был проведен 9-17 июля 2019 года среди 1000 работающих респондентов в возрасте старше 18 лет, в 308 населенных пунктах, во всех федеральных округах РФ.

Ранее были названы основные признаки профессионального выгорания.