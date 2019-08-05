16 человек погибли при взрыве кислородного баллона в Каире
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В Каире произошел взрыв кислородного баллона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя минздрава Египта.
По его словам, в результате инцидента 16 человек погибли, еще 21 — получили ранения.
Согласно данным МВД страны, причиной взрыва баллона стало ДТП.
Уточняется, что после взрыва начался пожар. К месту инцидента выехали десятки пожарных машин и скорых.
Ранее сообщалось, что в Греции в таверне взорвался газовый баллон.