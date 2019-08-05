16 человек погибли при взрыве кислородного баллона в Каире

В Каире произошел взрыв кислородного баллона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя минздрава Египта.

По его словам, в результате инцидента 16 человек погибли, еще 21 — получили ранения.

Согласно данным МВД страны, причиной взрыва баллона стало ДТП.

Уточняется, что после взрыва начался пожар. К месту инцидента выехали десятки пожарных машин и скорых.

Ранее сообщалось, что в Греции в таверне взорвался газовый баллон.