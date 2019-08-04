Самолет SSJ100 экстренно сел в Минводах из-за нештатной ситуации
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Источник в органах управления воздушным движением проинформировал об экстренной посадке Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Минеральных водах, передает «Интерфакс».
Как отмечается, речь идет о воздушном судне авиакомпании «Азимут», которое направлялось из Элисты в Сочи.
«Командир связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации — разгерметизации салона», — сказал источник.
Уточняется, что на борту самолеты находился 81 человек. Посадка прошла успешно, в ходе нее никто не пострадал.
Ранее самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности.