Самолет SSJ100 экстренно сел в Минводах из-за нештатной ситуации

Источник в органах управления воздушным движением проинформировал об экстренной посадке Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Минеральных водах, передает «Интерфакс».

Как отмечается, речь идет о воздушном судне авиакомпании «Азимут», которое направлялось из Элисты в Сочи.

«Командир связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации — разгерметизации салона», — сказал источник.

Уточняется, что на борту самолеты находился 81 человек. Посадка прошла успешно, в ходе нее никто не пострадал.

Ранее самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности.