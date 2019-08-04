Воскресенье стало в Москве самым холодным за 70 лет

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что холодная погода в столице 4 августа, в воскресенье, установила новый температурный рекорд, опустившись ниже показателей за последние 70 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, климатические данные с 1948 года свидетельствуют о том, что в этот день погода никогда не была ниже +15°С.

«В 16.00 на станции ВДНХ было 13,5°С, то есть уже можно сказать, что сегодня самое холодное 4 августа за последние 70 лет», — сказал Тишковец.

Он добавил, что в понедельник, 5 августа, жителей столицы ждет еще более холодная погода и новый температурный минимум.

Ранее Тишковец рассказал, когда в Москву вернется соответствующее климатической норме тепло.