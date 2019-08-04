ДТП с участием 7 машин произошло в Новгородской области

На федеральной трассе М-10 «Россия» в Новгородской области столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля. Об этом передает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

Согласно поступившей информации, ДТП произошло на 563-м километре трассы в районе населенного пункта Трегубово.

Как стало известно, в результате происшествия пострадали семь человек. Среди них — двое детей и пятеро взрослых.

Сообщается, что в связи со случившимся движение транспорта по трассе М-10 перекрыто.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП в Екатеринбурге.