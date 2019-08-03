Специалисты дали прогноз по пожарам в лесах на август

Специалисты Авиалесоохраны разработали прогноз по тушению пожаров в Сибири на август. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что превышения параметров пожарной опасности прогнозируется на территориях Северо-Западного федерального округа.

Уточняется, что возникновение лесных пожаров в восточной части Курганской области, южной части Тюменской области, западной части Ямало-Ненецкого автономного округа и западной части Ханты-Мансийского автономного округа.

Кроме того, опасность возникновения пожаров существует в Сибирском федеральном и на Дальнем Востоке, а также на северо-востоке Камчатки.

Ранее сообщалось, что премьер Италии предложил России помощь в тушении пожаров в лесах России.