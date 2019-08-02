В Москве в пятницу ожидается до +17°С
close
В Москве в пятницу, 2 августа, ожидается до +17°C.
По данным Гидрометцентра, температура в столице прогреется до +15°C — +17°C. Будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/c, возможны порывы до 15 м/c.
Ночью в столице столбики термометра опустятся до +11°C. Местами возможен небольшой дождь.
Давление — 741 мм рт. ст.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что последний день июля стал самым холодным за 70 лет.