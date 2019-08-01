Синоптики рассказали о погоде в августе

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, какая погода ожидает россиян в августе. Об этом пишет «Российская газета».

По его словам, на севере Южного округа и в Центральном федеральном округе в начале августе температура будет холоднее, чем обычно, но после этого температурные значения вернутся к норме.

Уточняется, что в Москве в начале августа ожидается +24°C, а ночью +15°C, в конце месяца эти показатели составят +19°C и +10°C.

«Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе», — говорится в материале.

Ранее синоптики заявили, что 31 июля в Москве может стать самым холодным днем со средины 1940-х годов.