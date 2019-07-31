Дым от лесных пожаров в Сибири накрыл Монголию

В Монголию пришел дым от лесных пожаров в Сибири, передает РИА «Новости». Об этом сообщил представитель отдела по борьбе с пожарами национального агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии Пуревжав Соронзонболд.

По его словам, дым накрыл северные районы страны и достиг столицы Улан-Батора.

«Мы пристально следим за ситуацией с сильными лесными пожарами в Сибири», — заявил Соронзонболд.

При этом отмечается, что на территории Монголии на данный момент пожаров нет.

Ранее сообщалось, что общая площадь пожаров в российских лесах увеличилась. Огонь охватил около 3 миллионов гектаров лесных массивов страны.