Дым от лесных пожаров в Сибири накрыл Монголию
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В Монголию пришел дым от лесных пожаров в Сибири, передает РИА «Новости». Об этом сообщил представитель отдела по борьбе с пожарами национального агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии Пуревжав Соронзонболд.
По его словам, дым накрыл северные районы страны и достиг столицы Улан-Батора.
«Мы пристально следим за ситуацией с сильными лесными пожарами в Сибири», — заявил Соронзонболд.
При этом отмечается, что на территории Монголии на данный момент пожаров нет.
Ранее сообщалось, что общая площадь пожаров в российских лесах увеличилась. Огонь охватил около 3 миллионов гектаров лесных массивов страны.