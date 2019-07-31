В Москве в среду ожидается до +14°С

В Москве в среду, 31 июля, ожидается до +14°C. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный. Ветер северо-западный 6-11 м/c, местами порывы 12-17 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее были названы сроки возвращения лета в Москву.