Названы основные признаки профессионального выгорания

В НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали признаки профессионального выгорания. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам специалистов, при таком состоянии человек испытывает эмоциональную истощенность.

Они отметили, что на работе у человека обычно появляется чувство опустошенности и негативное отношение к профессии.

Кроме того, у него снижается общая работоспособность и появляются конфликты с коллегами из-за эмоциональных срывов.

Также эксперты добавили, что у работника может при эмоциональном выгорании снизиться чувство ценности своей деятельности и профессиональная самооценка, из-за чего формируется ощущение собственной несостоятельности.

На физическом уровне у человека появляются головные боли, раздражительность и нарушается сон.

Все это, подчеркнули специалисты, является результатом профессионального стресса.

Как подчеркивается, обычно к эмоциональному выгоранию предрасположены люди в возрасте от 19 до 25 лет.

Ранее сообщалось, что переутомление признали болезнью.