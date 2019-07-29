Москвичей ждет температурный антирекорд

В Москве температура к середине недели может опуститься ниже +5°C. Об этом сообщают «Метеовести».

Как отмечается, такое резкое снижение температуры можно объяснить ультраполярным вторжением.

Уточняется, что к середине недели температура днем будет +12-15°C, а ночью — рекордные +4-9°C.

Причем, как подчеркивается, такая температура больше свойственна для сентября.

В последний раз температура ночью так сильно падала в 1971 и 1979 годах — +6,1°C и +7,6°C.

Ранее москвичей предупредили о резком похолодании.