Москвичей ждет температурный антирекорд
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В Москве температура к середине недели может опуститься ниже +5°C. Об этом сообщают «Метеовести».
Как отмечается, такое резкое снижение температуры можно объяснить ультраполярным вторжением.
Уточняется, что к середине недели температура днем будет +12-15°C, а ночью — рекордные +4-9°C.
Причем, как подчеркивается, такая температура больше свойственна для сентября.
В последний раз температура ночью так сильно падала в 1971 и 1979 годах — +6,1°C и +7,6°C.