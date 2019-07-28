Уровень воды в Ия в Тулуне продолжает расти

Превысившая критическую отметку в реке Ия в Тулуне вода продолжает подниматься. Об этом сообщается на официальном сайте города.

По данным на 00.00 (по местному времени) и 19.99 по мск., уровень воды в реке Ия составил 720 см, то есть поднялся выше критической отметки на 20 сантиметров и на 12 см за последние два часа.

До этого уровень воды составлял 708 см.

Считается, что причиной нового наводнения стали ливневые дожди.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия Тулуне превысил критический.

Также стало известно, что новое наводнение захлестнуло Иркутскую область. По словам мэра Шелеховского района Максима Модина, в Иркутской области уровень Олхи составил 130см., при критической отметки в 210см. Иркут — 318 см, при критической — 480.