Мужчина убил подругу и съел ее мозг

В США мужчина по имени Джозеф Оберхансли зарезал свою подругу, а затем съел некоторые ее органы. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что он ел мозг, часть сердца и легкого девушки.

Уточняется, что Оберхансли ожидает суда, который назначен на 19 августа. 38-летнему американцу грозит пожизненное заключение.

Сначала он сознался в преступлении, однако затем обвинил подругу алкоголизме и общении с извращенцами, что и стало мотивом для жестокого убийства.

Правоохранители рассказали, что житель штата Индиана расправился с подругой в 2014 году. Ее тело было найдено в ванной. Позднее было установлено, что смерть наступила от многочисленных колотых ран.

Также в доме жертвы и рядом с ее телом были найдены остатки внутренних органов, которыми питался преступник, а салфетки со следами крови, шприцы и сковорода в мусорном ведре.