300-килограммового пациента срочно эвакуировали необычным способом

Служба спасателей в Карачаево-Черкессии прибегла к необычному способу, когда потребовалось экстренно эвакуировать 300-килограммового пациента. Об этом сообщили СМИ.

Отмечается, что крупный пациент перенес инсульт.

Уточняется, что эвакуировать его из квартиры врачи не смогли. Им пришлось прибегнуть к помощи автокрана.

Так 300-килограммового больного в коме вытаскивали через окно.

В настоящее время пациент находится в местной больнице, где ему оказывают необходимую помощь.