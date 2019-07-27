Жители затопленного Приамурья живут на чердаках

Почти 90 жителей затопленного паводком села Норск в Приамурье отказались эвакуироваться и живут вместе с домашними животными на чердаках домов и на крыше местной школы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что вместе с ними находятся спасатели.

«Большая часть жителей была эвакуирована, но некоторые жители отказались от эвакуации и сейчас живут на чердаках затопленных домов. Вместе с ними там же поросята, собаки, птица. Таких людей – 89 человек», — говорится в сообщении.

Спасатели на плавсредствах проводят объезд Норска, доставляют людям продукты питания, питьевую воду. В школе готовят на всех горячую пищу.