Землетрясение на Филиппинах убило людей

Два землетрясения на Филиппинах убили не менее пяти человек и покалечили около 12. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, государство в Юго-Восточной Азии атаковали два землетрясение. Одно из них было магнитудой 5,4, а другое — 5,9. Их очаги расположились на глубине 9 и 10 км.

Одно из них наблюдалось 26 июля в 23.16, а другое 27 июля 02.37 (по мск).

В настоящее время нет официального подтверждения этой информации.

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение вызвало панику в Афинах.