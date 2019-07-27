Землетрясение на Филиппинах убило людей
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Два землетрясения на Филиппинах убили не менее пяти человек и покалечили около 12. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, государство в Юго-Восточной Азии атаковали два землетрясение. Одно из них было магнитудой 5,4, а другое — 5,9. Их очаги расположились на глубине 9 и 10 км.
Одно из них наблюдалось 26 июля в 23.16, а другое 27 июля 02.37 (по мск).
В настоящее время нет официального подтверждения этой информации.
Ранее сообщалось, что сильное землетрясение вызвало панику в Афинах.