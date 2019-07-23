Ребенок погиб в детском лагере накануне дня рождения

Маленькая девочка погибли при пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае прямо накануне своего дня рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства региона Анатолия Литвинчука.

Как отмечается, погибшая родилась в 2008 году и 23 июля ей должно было исполниться 11 лет.

Личность ребенка не раскрывается. Известно, что она из Комсомольска-на-Амуре, как и другие пострадавшие дети.

В настоящее время СК уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Однако причины пожара и виновные пока не установлены.

Пожар произошел накануне, 22 июля. В настоящее время в реанимации в тяжелом состоянии также находятся еще три пострадавших в огне ребенка.

Ранее появилось фото смертельного пожара в детском лагере.