Попавший в больницу ЛНР Запашный рассказал о своем самочувствии

Эдгар Запашный сообщил, что чувствует себя хорошо после 2,5 дня в больнице ЛНР

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка и дрессировщик, народный артист России Эдгард Запашный 2,5 дня провел в Луганской республиканской клинической больнице, где два раза находился под общим наркозом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я снова в Донбассе. Мое путешествие началось необычно: первые 2,5 дня я провел в больнице, и было 2 общих наркоза!» — написал Запашный.

Он отметил, что «сейчас все хорошо».

5 февраля в пресс-службе больницы сообщили, что в начале текущего месяца Запашный обратился в медучреждение из-за обострившейся урологической патологии, требующей стационарного лечения и наблюдения. Там отметили, что артисту была оказана помощь.

2 февраля актер Юрий Назаров, известный по фильмам «Маленькая Вера» и «Андрей Рублев», сообщил, что его ждет операция. При этом 88-летний артист отметил, что на здоровье не жалуется.

Ранее актер Борис Щербаков рассказал о своем «побеге» из больницы.
 
