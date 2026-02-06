Назван продукт, вызывающий ухудшение памяти

Длительное употребление соленой пищи может нарушать баланс кишечных бактерий, запускать воспалительные процессы в мозге и приводить к ухудшению памяти и тревожному поведению. К такому выводу пришли ученые из Китая. Работа опубликована в журнале European Journal of Pharmacology (EJP).

Соль необходима для работы организма, однако ее избыток давно связывают с повышенным давлением и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять не более 5 г соли в сутки, но в реальности большинство людей превышает эту норму вдвое. Новые данные показывают, что вред может распространяться и на мозг.

Исследователи из Медицинского научного центра Сианьского университета Цзяотун во главе с Вэньтин Сюй изучили, как избыток соли влияет на так называемую ось «кишечник — мозг» — систему биохимических сигналов между пищеварительным трактом и центральной нервной системой.

Эксперимент провели на шестимесячных самцах мышей. Животных разделили на две группы: одна получала стандартный рацион, другая — пищу с крайне высоким содержанием соли (8% хлорида натрия). Через шесть месяцев у мышей на «солёной» диете значительно повысилось артериальное давление, усилилось тревожное поведение и ухудшилась память.

В поведенческих тестах такие животные избегали открытого пространства и хуже распознавали новые объекты. При анализе мозга ученые обнаружили снижение плотности нейронов в гиппокампе — области, отвечающей за обучение и формирование памяти.

Кроме того, исследователи выявили изменения в активности генов. В гиппокампе усилилась экспрессия воспалительных генов, в том числе Il1b, а гены, связанные с выживанием клеток, напротив, подавлялись. Это указывает на развитие нейровоспаления.

Параллельно был проанализирован состав кишечного микробиома. Высокосолевая диета резко изменила соотношение бактерий: увеличилась доля некоторых микроорганизмов, включая Dubosiella и Anaeroplasma, а полезные бактерии сократились. Эти изменения коррелировали с воспалительными процессами в мозге.

По мнению авторов, избыток соли перестраивает микробиом кишечника, а продукты жизнедеятельности бактерий или иммунные сигналы воздействуют на мозг, изменяя работу генов и способствуя гибели нейронов.

В дальнейшем команда планирует провести эксперименты по пересадке микробиоты, а также изучить влияние соли на мозг самок и другие области нервной системы. Это может помочь в разработке новых подходов к профилактике когнитивных нарушений через коррекцию рациона и микробиома.

Ранее было названо простое изменение в питании, способное замедлить развитие рака печени.