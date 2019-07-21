Польша назвала версию смерти российского мальчика

Прокуратура Польши выдвинула версию смерти пятилетнего гражданина России. Об этом сообщает ТАСС.

По версии правоохранительных органов страны, мальчик, который пропал 10 июля после самоубийства его отца, был убит.

По факту случившегося, полиция проводит дополнительное расследование.

Пятилетний мальчик с российским гражданством жил с семьей в Польше. Вечером 10 июля он был с отцом, который забрал ребенка и увез на машине, но они так и не вернулись домой. Поздней ночью, мать ребенка заявила в полицию о случившемся. По версии следствия, мужчина совершил самоубийство.

Тело мальчика было найдено на десятый день поисков, вблизи дороги в Варшаве.

Ранее сообщилось, что пятилетний мальчик из России был найден мертвым в Польше.