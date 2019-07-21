Изнасиловавших россиянку в Барселоне выпустили на свободу

Суд Барселоны временно освободил подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что их освободили на время проведения следствия.

Уточняется, что у подозреваемых изъяли паспорта, а также мужчин обязали раз в неделю отмечаться в суде. Им также запрещено покидать страну.

В суде рассказали, что результаты медицинских экспертиз как жертвы, так и подозреваемых еще не были получены.

Поясняется, что предполагаемым преступникам предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы, также мужчинам еще и в изнасиловании, а женщине - в нанесении травм. Один человек объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что спящую россиянку изнасиловали в Барселоне.