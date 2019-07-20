В лондонском метро распылили слезоточивый газ
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В лондонском метро двое неизвестных распылили слезоточивый газ. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что газ распылили прямо в вагоне английской подземки на станции Oxford Circus.
Уточняется, что несколько человек пострадали после инцидента. Им оказана медицинская помощь.
Транспортная полиция Великобритании опубликовала в социальных сетях фотографии подозреваемых, которые были сделаны с камер видеонаблюдения.
Правоохранители обратились к англичанам предоставить любую информацию о подозреваемых.
Ранее сообщалось, что в США трансгендер распылила слезоточивый газ в лицо семи людям.