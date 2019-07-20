В лондонском метро распылили слезоточивый газ

В лондонском метро двое неизвестных распылили слезоточивый газ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что газ распылили прямо в вагоне английской подземки на станции Oxford Circus.

Уточняется, что несколько человек пострадали после инцидента. Им оказана медицинская помощь.

Транспортная полиция Великобритании опубликовала в социальных сетях фотографии подозреваемых, которые были сделаны с камер видеонаблюдения.

Правоохранители обратились к англичанам предоставить любую информацию о подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в США трансгендер распылила слезоточивый газ в лицо семи людям.