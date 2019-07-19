Грузины назвали Россию наибольшей угрозой

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Россия представляет наибольшую политическую и экономическую угрозу для Грузии, в ряде других страх. Об этом сообщает Грузия.Online со ссылкой на исследование общественного мнения, проведенного Международным республиканским институтом (IRI).

Как показал опрос, 79% человек, проживающих в Грузии, уверены, что Россия представляет политическую опасность, 59% заявляют об экономической угрозе.

Также респонденты назвали Турцию (11% и 7%) и Азербайджан (6% и 4%).

В исследовании приняли участие 1500 человек по всей Грузии.

Ранее опрос выявил, что каждый второй россиянин считает, что гражданам России сейчас опасно находиться на грузинской территории.