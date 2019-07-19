Путин потребовал от чиновников перестать хамить россиянам
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Президент России Владимир Путин потребовал у представителей властей любого уровня не позволять себе хамского отношения в адрес простых граждан. Об этом информирует РИА «Новости».
Такое заявление глава государства сделал на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Путин отметил, что россияне нередко сталкиваются с подобным поведением чиновников.
В связи с этим президент России попросил представителей власти уважительного отношения к согражданам.
Ранее президент России устроил разнос чиновникам за ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области.