Путин потребовал от чиновников перестать хамить россиянам

Президент России Владимир Путин потребовал у представителей властей любого уровня не позволять себе хамского отношения в адрес простых граждан. Об этом информирует РИА «Новости».

Такое заявление глава государства сделал на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Путин отметил, что россияне нередко сталкиваются с подобным поведением чиновников.

В связи с этим президент России попросил представителей власти уважительного отношения к согражданам.

Ранее президент России устроил разнос чиновникам за ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области.