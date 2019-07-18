На место осканадлившегося Гварамии в «Рустави 2» назначен новый гендиректор

На пост нового гендиректора «Рустави 2» назначен Паату Салия после передачи телеканала в собственность бизнесмена Кибару Халваши. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее назначение утвердил гражданский реестр минюста страны.

Решение о смене генерального директора было принято на партнерском заседании телекомпании.

Биснесмен Кибар Халваши ранее отметил, что бывший гендир Ники Гварамия сам виноват в том, что лишился компании как гендиректор и журналист.

Гварамия оказался в центре скандала после того, как отказался извиняться за своего сотрудника, обматерившего российского лидера Владимира Путина в прямом эфире.

Позже, комментируя возможные санкции России, Гварамия заявил, что «готов ссать в поставляемые в РФ вино и боржоми», что также вызвало шквал критики.