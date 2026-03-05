Размер шрифта
Армия

СМИ сообщили о крушении американского истребителя F-15 в Иране

«14 канал»: истребитель США F-15 разбился на западе Ирана
Ac1 Tylir Meyer/U.S Air/Global Look Press

Американский истребитель F-15 Eagle потерпел крушение на западе Ирана. Об этом сообщил израильский 14-й канал.

По информации телеканала, экипажу удалось покинуть самолет до столкновения с землей. Журналисты утверждают, что летчики оказались в труднодоступной местности, что осложнило проведение спасательной операции.

Как передает канал, после крушения вооруженные силы США и Израиля провели спасательную операцию. Сообщается, что экипаж американского самолета удалось быстро эвакуировать и доставить в безопасное место.

Сообщение о крушении появилось после череды воздушных тревог в Израиле. По данным канала, сигналы тревоги звучали по всей стране — от севера через район Шарон и Гуш-Дана до Иерусалима, а также в Иудее и Самарии. Это произошло после массированных запусков баллистических ракет и самолетов, направленных с территории Ирана по населенным пунктам Израиля.

Жители центральной части страны сообщали о громких взрывах и работе систем противовоздушной обороны, из-за которых «тряслись дома». При этом Агентство противовоздушной обороны и Командование тыла Израиля заявили, что, несмотря на масштаб обстрел, никто не получил серьезных травм.

Накануне израильский истребитель F-35 пятого поколения впервые сбил пилотируемый истребитель Як-130 Военно-воздушных сил (ВВС) Ирана в небе над Тегераном.

Ранее министр обороны Израиля заявил, что операция против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется.

 
