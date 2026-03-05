Bloomberg сообщил о возвращении Индии к закупкам российской нефти

Индия увеличила закупки российской нефти в связи с начавшимся военным конфликтом в Иране. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В публикации говорится, что два российских нефтяных танкера, которые направлялись в Восточную Азию, сменили маршрут и пошли в сторону Индии. По данным сервисов слежения за судами Kpler и Vortexa, танкеры, перевозящие около 1,4 млн баррелей нефти марки Urals, должны разгрузиться в индийских портах на текущей неделе.

Нефть марки Urals, добываемая в Балтийском и Черном морях, всегда пользовалась большим спросом у нефтеперерабатывающих заводов Индии. Однако в этом году объемы поставок топлива резко сократились из-за давления США.

В июле прошлого года американский президент Дональд Трамп пригрозил индийским государственным нефтеперерабатывающим заводам ввести пошлины в 100%, если они не откажутся от закупок российской нефти. По данным Reuters, опасаясь ограничений, четыре крупнейших НПЗ Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd перестали интересоваться нефтью из РФ, несмотря на налаженные маршруты поставок. Для замещения поставок они начали приобретать нефть из Объединенных Арабских Эмиратов и Западной Африки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране сделали заявление о блокаде Ормузского пролива.