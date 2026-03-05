В Приморье мальчик перепутал средство для труб с колой и провел в больнице 11 дней

В Приморском крае мальчик попал в реанимацию, случайно выпив средство для труб

В Приморском крае мальчик попал в больницу с отравлением из-за выпитой «колы». Об этом сообщает минздрав региона.

Девятилетний ребенок выпил содержимое бутылки, в которой должна была быть кола. Однако внутри было средство для чистки труб.

«К счастью, мальчик был дома не один: бабушка сразу позвонила по номеру 103 и действовала по инструкциям старшего врача смены», – сообщается в публикации.

В результате школьник попал в реанимацию, медики оценили его состояние как тяжелое. У пациента обнаружили химический ожог слизистой ротоглотки и пищевода, а также интоксикацию.

В течение 11 дней медики оказывали ему необходимую помощь, им удалось спасти пациента. На данный момент ребенок находится дома, но все еще посещает медучреждение.

В минздраве напомнили, что даже один глоток средств для уборки с содержанием щелоча может вызвать серьезные ожоги пищевода, из-за которых человек может стать инвалидом.

