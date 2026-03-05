Размер шрифта
В пожаре на ферме в Ленобласти сгорели 50 животных

В Ленобласти в пожаре на ферме сгорели 50 животных
ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба»

В Ленинградской области на ферме произошел пожар, десятки животных сгорели. Об этом сообщает ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба».

Инцидент произошел 5 марта в деревне Черенковицы Волосовского района — загорелась кровля здания частной фермы на площади около 800 квадратных метров.

Внутри в этот момент находилось порядка 100 животных. В результате пожара не выжили 30 коров и молодых бычков, а также 20 баранов. Сотрудникам экстренных служб удалось эвакуировать 20 коров.

К тушению возгорания привлекли три пожарные части Волосовского отряда Леноблпожспас. Информации о причинах пожара на данный момент не поступало.

Ранее российская пенсионерка устроила дома пожар, разогревая еду животным.

 
