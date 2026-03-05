Иран нанес новый удар по Израилю

Военнослужащие Ирана нанесли удары по топливным резервуарам авиационной базы «Рамат Давид» в Израиле. Об этом сообщает госагентство IRIB со ссылкой на заявление военных.

«Военно-морские силы армии Ирана, запустив несколько беспилотников Aresh (Ареш) в сторону оккупированных территорий (так в Иране называют Израиль — прим. ред.), нанесли удары по топливным резервуарам авиабазы «Рамат-Давид», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Иран пригрозил Израилю нанести удар по ядерному реактору в израильском городе Димона при попытке смены режима в стране.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.