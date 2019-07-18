Продажи алкоголя ночью хотят ужесточить

Нужно усилить контроль за интернет-ресурсами, нелегально продающими алкоголь в ночное время, заявил депутат Госдумы Виктор Зубарев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в интернете продают алкоголь в любое время суток, несмотря на то, что дистанционная продажа запрещена.

Отмечается, что мошенники обходят блокировку с помощью сайтов-однодневок, которые меняют доменное время и открываются после 23:00. Также спиртное продается в группах в соцсетях.

Зубарев предлагает создать межведомственную группу, а также привлечь экспертов для решения данной проблемы.

Необходимо усилить контроль за соцсетями вплоть до досудебной блокировки и контроль за контекстной рекламой, создать единый центр мониторинга оборота алкогольных напитков в интернете, сообщил депутат.

Ранее продажу алкоголя и табака в жилых районах могут запретить