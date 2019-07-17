Россиянам дали совет, как выбирать арбузы

Роскачество разработало рекомендации по выбору арбузов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что лучше всего покупать арбузы вблизи мест их произрастания, но если такой возможности нет, то ягоду следует приобретать на рынке или ярмарке, а не в супермаркете — там арбузы дешевле, но они, как правило, низкого качества.

Для того, чтобы выбрать сладкий и зрелый арбуз, по нему нужно постучать. Звук спелой ягоды гулкий и похож на вибрацию. Если же звук глухой, то арбуз перезрел, а если слишком звонкий — плод не дозрелый.

Качественный арбуз не должен иметь побитостей и трещин. Его корочка должна быть матовая. Глянцевая оболочка говорит о том, что ягода не до конца созрела.

Ранее сообщалось, что в Роскачестве рассказали о правилах выбора шашлыка.