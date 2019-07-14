Особые привилегии в РФ пообещали только авиапассажирам бизнес-класса

В аэропортах России могут ввести новые особые привилегии при проверке паспортов в аэропортах для пассажиров бизнес-класса. Об этом сообщают «Известия».

С таким предложением к Министерству транспорта выступило общероссийское объединение пассажиров.

Они предложили установить в аэропортах отдельные окна паспортного контроля для проверки документов пассажиров первого и бизнес-класса.

По мнению представителей объединения пассажиров, такие нововведения будут способствовать ускорению прохождения процедуры.

В ФСБ выступили против этой инициативы.