Особые привилегии в РФ пообещали только авиапассажирам бизнес-класса
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В аэропортах России могут ввести новые особые привилегии при проверке паспортов в аэропортах для пассажиров бизнес-класса. Об этом сообщают «Известия».
С таким предложением к Министерству транспорта выступило общероссийское объединение пассажиров.
Они предложили установить в аэропортах отдельные окна паспортного контроля для проверки документов пассажиров первого и бизнес-класса.
По мнению представителей объединения пассажиров, такие нововведения будут способствовать ускорению прохождения процедуры.
В ФСБ выступили против этой инициативы.