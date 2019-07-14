Самолет аварийно приземлился в Саратове

Самолет Як-42 был вынужден совершить экстренную посадку в саратовском аэропорту, передает ТАСС.

Отмечается, что самолет следовал из Сургута. При посадке он даже за выехал за ВПП.

В это время на борту находились 112 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, причина срочного приземления — отказ гидросистемы.

В настоящее время СК начал проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что видео проползшего на брюхе самолета появилось в Сети.