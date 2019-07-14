На Волге пассажирский теплоход столкнулся с яхтой

В управлении МЧС по Ярославской области проинформировали о столкновении пассажирского теплохода «Алексей Толстой» и яхты «Потудань». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел в акватории реки Волги в Мышкинском районе в ночь с 13 на 14 июля. В результате произошедшего никто не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что Вестминстерский мост в Лондоне временно закрыли после ЧП с прогулочным катером, который врезался в одну из опор.