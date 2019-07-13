Зеленский помиловал осужденного в России украинца
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Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что украинец Сергей Литвинов, которого осудили в России за разбой, был помилован украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он написал в фейсбуке.
По его словам, Литвинов уже вышел на свободу.
Он добавил, что украинец отбывал свой срок в Диканевской колонии.
Уточняется, что ростовский суд приговорил Литвинова к восьми с половиной годам тюрьмы за разбой.
Сначала, как отмечается, он провел четыре месяце в колонии в Харькове, после чего Россия передала его Украине.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин помиловал россиян и украинца.