Зеленский помиловал осужденного в России украинца

Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что украинец Сергей Литвинов, которого осудили в России за разбой, был помилован украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, Литвинов уже вышел на свободу.

Он добавил, что украинец отбывал свой срок в Диканевской колонии.

Уточняется, что ростовский суд приговорил Литвинова к восьми с половиной годам тюрьмы за разбой.

Сначала, как отмечается, он провел четыре месяце в колонии в Харькове, после чего Россия передала его Украине.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин помиловал россиян и украинца.