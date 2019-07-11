Из-за гибели женщины в ДНР при обстреле ВСУ завели дело
Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что Следственный комитет России возбудил дело по факту гибели жительницы самопровозглашенной ДНР при обстреле украинскими военными. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, из-за артиллерийского обстрела военнослужащими ВСУ жилых районов Донбасса погибла 69-летняя женщина, которая находилась в квартире.
Она добавила, что силовики провели обстрел жилых районов в Горловке.
Петренко уточнила, что по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».
Ранее украинскому лидеру Владимиру Зеленскому показали первого убитого по его вине мирного жителя.